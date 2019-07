Tablica čokolade Wonka in zlata vstopnica prodani za slabih 16.000 funtov

London, 18. julija - Tablica čokolade Wonka in zlata vstopnica iz filma Willy Wonka in tovarna čokolade (1971) v režiji Mela Stuarta sta bili na dražbi avkcijske hiše Catherine Southon Auctioneers & Valuers prodani za 15.808 britanskih funtov. Čokolada, ki je pravzaprav iz kartona, je bila sprva last igralke Julie Dawn Cole, ki je v filmu nastopila v vlogi Veruce Salt.