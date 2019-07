ZDA uradno odpovedale sodelovanje Turčije v programu lovskih letal F-35

Washington/Ankara, 18. julija - Bela hiša je v sredo sporočila, da prekinja sodelovanje s Turčijo v programu najsodobnejših lovskih letal F-35, ker Turčija vztraja pri nakupu in integraciji ruskega sistema zračne obrambe S-400. ZDA so ta korak že dlje časa napovedovale in med drugim že ustavile urjenje turških pilotov. Ankara je v odzivu ocenila, da gre za veliko napako.