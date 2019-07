Evropski parlament tudi v novem sklicu s 44 medparlamentarnimi delegacijami

Strasbourg, 18. julija - V Evropskem parlamentu so v sredo oblikovali medparlamentarne delegacije za odnose s poslanci v tretjih državah, regijah in organizacijah. V novem sklicu parlamenta bo tako kot v prejšnjem delovalo 44 medparlamentarnih delegacij. Slovenski evroposlanci so člani v šestih delegacijah in nadomestni člani v sedmih.