Ameriški senat skozi proceduralno oviro pred potrditvijo Blanchardove za veleposlanico v Sloveniji

Washington, 18. julija - Ameriški senat je po dveh dneh zamude v sredo le odpravil proceduralno oviro na poti do današnje potrditve Lynde Blanchard na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji. Senat je s 55 glasovi za in 41 proti glasoval za konec razprave in prehod na glasovanje, ki naj bi bilo danes po 17. uri po srednjeevropskem času.