Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 7.)

Ljubljana, 17. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izbiri Janeza Lenarčiča za slovenskega kandidata za evropskega komisarja in torkovem srečanju vodstev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Hrvaške obrtne zbornice s predstavniki obeh sekcij za promet glede zaprtja nekaterih mejnih prehodov za tovorna vozila.