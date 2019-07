V polfinalu slalomskega SP peterica mlajših članov

Krakov, 17. julija - Drugi tekmovalni dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu so bile kvalifikacije v štirih kategorijah mlajših članov. V polfinalne nastope se je iz kvalifikacij prebila peterica - kanuist Tine Kancler, kanuistka Alja Kozorog ter kajakaši Niko Testen, Vid Kuder Marušič in Žan Jakše.