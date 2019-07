Primorske novice o kulturi vožnje na soški cesti (18. 7.)

Koper, 17. julija - Ana Cukijati v komentarju Dober zgled za več kulture vožnje piše o kulturi vožnje na preobremenjeni in obnove potrebni soški cesti, ki je v prvi polovici letošnjega leta terjala že osem življenj in na kateri so zaradi specifične konfiguracije ceste napake voznikov neprizanesljive.