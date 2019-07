Demokracija o pasivnosti desnice v Sloveniji (18. 7.)

Ljubljana, 18. julija - Jože Biščak v komentarju Pes, ki laja, mora tudi gristi piše o tem, da so bili po njegovem mnenju desničarji v Sloveniji po osamosvojitvi dolga leta pasivni in so dovolili levici, da je počela, kar je želela, med drugim, da je pri uveljavljanju svoje volje sistematično kršila ustavo in da zdaj na široko odpira vrata ilegalnim migrantom.