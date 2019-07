Lucija, 17. julija - V poslovnem centru v Luciji je danes tamkajšnji podjetnik prejel pošiljko, iz katere se je vsul sumljiv bel prah. Policisti so kraj zavarovali, tri osebe pa izolirali. Kot so naknadno sporočili s Policijske uprave Koper, prah v pošiljki ni bil nevaren za življenje in zdravje ljudi.