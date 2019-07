Pitna voda v Moravčah zaradi Termita ni ogrožena

Ljubljana, 17. julija - Analiza pitne vode, ki jo je po neodvisni kemijski analizi vode in sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v Moravčah odredil minister za okolje in prostor Simon Zajc, je pokazala, da je pitna voda v Moravčah neoporečna, so sporočili z okoljskega ministrstva. Analiza je sicer pokazala onesnaženost tal, izcednih in podzemnih vod.