Šarec za evropskega komisarja predlaga Lenarčiča, v koalicijski SD proti

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana, 17. julija - Premier Marjan Šarec za kandidata za evropskega komisarja predlaga vodjo stalnega predstavništva pri EU Janeza Lenarčiča. V SD predloga ne podpirajo, vodstva drugih koalicijskih strankah SMC, SAB in DeSUS pa zaenkrat še molčijo. Lenarčič je v prvem odzivu sporočil, da je to zanj izjemna čast in odgovornost hkrati.