Ljubljana, 18. julija - V desnem atriju Mestne hiše bodo drevi odprli razstavo Mihe Štruklja z naslovom Alter ego mest. Na razstavi si je do 22. avgusta mogoče ogledati najnovejše umetnikove slike, ki so nastale tekom umetnikovega raziskovanja prostorov in ljudi kitajskih oziroma tajvanskih mest.