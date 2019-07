Ustavno sodišče razveljavilo del zakona o nalogah in pooblastilih policije

Ljubljana, 17. julija - Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o nalogah in pooblastilih policije glede uporabe tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic pri opravljanju policijskih nalog, in sicer zaradi neskladja s pravico do varstva osebnih podatkov po 38. členu ustave. Presojo je na ustavnem sodišču zahteval varuh človekovih pravic.