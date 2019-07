Konec tedna v Kranju DP v odbojki na mivki

Kranj, 17. julija - Najboljši slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki se bodo konec tedna v Kranju borili za naslova državnih prvakov v članski konkurenci. Na igriščih v Kranju, Preddvoru in Struževu bo nastopilo 33 dvojic, 21 moških in 12 ženskih. Naslova prvakov bodo branili Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar ter Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk.