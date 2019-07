KPK v DZ in DS pridobila dokumentacijo glede zahteve za preiskavo v zadevi Kangler

Ljubljana, 17. julija - Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) so danes v državnem zboru in v državnem svetu prejeli dokumentacijo v zvezi z zahtevo za parlamentarno preiskavo v zadevi Kangler. Dokumentacijo bodo sedaj preučili in ugotavljali, ali bi zahteva DS lahko predstavljala obliko nedovoljenega posega zakonodajne veje oblasti v sodstvo in tožilstvo.