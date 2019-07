Izmenjevalnica Rdečega križa praznuje šest let

Ljubljana, 19. julija - V Humanitarnem centru Rdečega križa Ljubljana bo danes potekala že 73. Izmenjevalnica, namenjena blagovni menjavi z dobrodelnim namenom. Izmenjevalnica praznuje že šest let, v teh letih pa so prostovoljci zbrali že preko 12 ton donacij, hrane in drugih izdelkov za prejemnike pomoči Rdečega križa.