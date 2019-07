Kuzmić uspešno prestal operacijo po hudi prometni nesreči

Beograd, 17. julija - Iz srbskega košarkarskega kluba Crvena zvezda so sporočili, da je Ognjen Kuzmić, ki je v nedeljo doživel hudo prometno nesrečo na magistralni cesti med Banjaluko in Prijedorjem ter pri tem utrpel poškodbe glave in prsnega koša, uspešno prestal operacijo na oddelku za maksilofacialno kirurgijo v Beogradu.