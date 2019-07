Lenarčič: Biti predlagan za komisarskega kandidata izjemna čast in odgovornost

Bruselj, 17. julija - Biti predlagan za komisarskega kandidata iz Slovenije je zame izjemna čast in odgovornost hkrati, je izpostavil veleposlanik Slovenije pri EU Janez Lenarčič v prvem komentarju odločitve premierja Marjana Šarca. Predsedniku vlade se zahvaljuje za izkazano zaupanje in izpostavlja zavedanje, da je to šele prvi korak.