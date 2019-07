Sumljiva pošiljka v poslovnem centru v Luciji

Lucija, 17. julija - Policija preiskuje sumljivo pošiljko v poslovnem centru v Luciji. Iz pošiljke, ki jo je danes prejel tamkajšnji podjetnik, se je vsul bel prah. Trenutno potekajo aktivnosti po določenem protokolu. Kraj so zavarovali, tri osebe pa izolirali. Na kraju so gasilci in policisti, prihajajo pa tudi bombni tehniki, so sporočili s Policijske uprave Koper.