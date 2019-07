V bližini Jeruzalema odkrili ostanke 9000 let starega naselja

Jeruzalem, 17. julija - Med pripravami na gradnjo avtoceste so arheologi zahodno od Jeruzalema odkrili ostanke 9000 let starega neolitskega naselja, so v torek naznanile izraelske oblasti. Vodji izkopavanj Hamoudi Khalaily in Jacob Vardi sta dejala, da gre za izjemno najdbo, saj je to prvo tako veliko neolitsko naselje, odkrito v Izraelu, ki je izjemno dobro ohranjeno.