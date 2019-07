Tokio 2020: Tudi zmagovalni odri prvič iz recikliranih materialov

Ljubljana, 24. julija - Potem ko so se organizatorji poletnih OI pohvalili, da bodo vse kolajne za najboljše izdelali iz recikliranih materialov, so odličjem dodali še zmagovalne odre. Odri, na katere bodo stopali najuspešnejši športniki iger, bodo v okviru koraka naprej k trajnostnosti izdelani iz plastičnih odpadkov, tudi tistih, ki so jih prebivalci pobrali iz morja.