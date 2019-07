Tokio 2020: OI v znamenju visokih stroškov organizacije

Ljubljana, 24. julija - Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu 2020 so posodobili proračun iger, ki pa se ni povečal. Stroški organizacije samih športnih tekmovanj in sorodnih dejavnosti znašajo 600 milijard jenov oziroma 5,6 milijarde dolarjev. Od leta 2013, ko so Japonci dobili organizacijo iger, so se sprva načrtovani stroški organizacije skoraj podvojili.