Bolnikom v UKC Maribor lajšajo stiske tudi prostovoljci

Maribor, 20. julija - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so letos uvedli program prostovoljstva, da bi tako bolnikom olajšali bivanje v bolnišnici. Prostovoljci so na voljo tako bolnikom na oddelkih kot tudi tistim, ki prihajajo v bolnišnico na ambulantne preglede. Pomagajo jim pri različnih opravilih in jim delajo družbo.