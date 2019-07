Porabska Slovenka Andrea Kovacs: Priključitev Prekmurja za nas ne more biti praznik

piše Marjan Maučec

Monošter, 19. julija - Nova predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovacs je ob bližajoči se obletnici priključitve Prekmurja v pogovoru za STA dejala, da Prekmurcem privoščijo življenje v matični državi, za porabske Slovence pa to ne more biti praznik, saj so pred 100 leti ostali odrezani od slovenskega zaledja in pozabljeni od madžarske države.