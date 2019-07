Tokio 2020: Olimpijska bakla v znamenju češnjevega cveta, japonskega nacionalnega simbola

Ljubljana, 24. julija - Organizatorji poletnih olimpijskih iger, ki bodo prihodnje leto na Japonskem, so za motiv olimpijske bakle izbrali češnjev cvet iz recikliranega pozlačenega aluminija z rožnatim odsevom. Belo rožnati češnjev cvet, sakura, ima na Japonskem poseben pomen, minljivosti, a tudi upanja in prenove. In v znamenju prenove so tudi igre na Japonskem.