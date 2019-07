Večer: Višji sodniki mariborskemu aktivistu spremenili sodbo v obsodilno

Maribor, 17. julija - V drugem krogu sodnega procesa, ki je v Mariboru potekal zoper goreča zagovornika legalizacije marihuane Sanjina Jašarja in Tomaža Zagoršaka, so višji sodniki po današnjem poročanju spletne izdaje časnika Večer pritrdili tožilstvu in oprostilno sodbo spremenili v obsodilno. Sodba sicer še ni pravnomočna.