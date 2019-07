Marta Repanšek: A je vas gda strašivo?

pogovarjala se je Vesna Pušnik Brezovnik

Črna na Koroškem, 20. julija - Prvo vprašanje, ki je zbirateljici ljudskega gradiva Marti Repanšek iz Črne na Koroškem odprlo vrata do pripovedovalcev in do z današnjega gledišča tudi zelo nenavadnih zgodb o preteklem življenju Korošcev, je bilo: "A je vas gda strašivo?" Od takrat že več kot četrt stoletja zbira zgodbe, ki kažejo, da je koroško ljudsko slovstvo edinstveno.