Umrl je južnoafriški glasbenik in aktivist Johnny Clegg

Johannesburg, 17. julija - V Johannesburgu je v torek umrl v Veliki Britaniji rojeni južnoafriški glasbenik in aktivist Johnny Clegg. Glasbeniku, ki je znan po spoju zahodnjaške glasbe z glasbo plemena Zulu, so leta 2015 diagnosticirali raka. Clegga so klicali tudi beli Zulu, saj je bil glasen kritik apartheida, sistema rasne segregacije in zatiranja v Južni Afriki.