Medobčinski projekt suhokranjske vodooskrbe skoraj pod streho

Žužemberk, 17. julija - Leta 2016 začeto gradnjo suhokranjskega vodovoda, pri kateri ob nosilni Občini Žužemberk sodelujejo občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje so do zdaj opravili 99-odstotno. Osnovni del vodovoda nameravajo končati do konca septembra, nato pa v predvidoma v letu dni zgraditi še skupaj približno pet kilometrov sekundarnih vodov.