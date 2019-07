Na Malti tri obtožnice zaradi umora preiskovalne novinarke

Valletta, 17. julija - Na Malti so v torek uradno obtožili tri osebe zaradi umora preiskovalne novinarke in blogerke Daphne Caruane Galizie leta 2017. Obtožene, brata Alfreda in Georgea Segiorgia, ter Vincea Muscata, vsi so stari okrog 50 let, so aretirali decembra istega leta. Pravosodno ministrstvo je potrdilo obtožnice, ki so pogoj za začetek sodnega procesa.