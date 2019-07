Newyorške borze zaključile z izgubami

New York, 16. julija - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile z izgubami. Vlagatelji so se osredotočali predvsem na četrtletne poslovne rezultate. Popustil pa je učinek namigov prvega moža ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powella o znižanju obrestnih mer, ob katerih so borze prejšnji teden dosegale rekorde, poročajo tuje tiskovne agencije.