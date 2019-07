Zveza društev gluhih in naglušnih opozarja na zavajajoče oglaševanje slušnega pripomočka

Ljubljana, 16. julija - Zveza gluhih in naglušnih Slovenije opozarja, da so medicinsko nepreverjeni pripomočki in ojačevalci zvoka lahko škodljivi. Ljudje po Sloveniji so namreč v poštne nabiralnike prejeli oglasna sporočila o "inteligentnem ojačevalcu sluha", na zvezi pa opozarjajo, da gre za zavajanje, oglas pa je podprt z lažnimi raziskavami.