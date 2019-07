Krakov, 16. julija - Slovenska reprezentanca se je že prvi dan svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu veselila prve kolajne. Kajakaši Niko Testen, Žan Jakše in Vid Kuder Marušič so v konkurenci do 23 let osvojili naslov svetovnih podprvakov.