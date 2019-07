Predsedstvo BiH brez soglasja o postopku proti Hrvaški zaradi mostu na Pelješac

Zagreb/Sarajevo, 16. julija - Člana predsedstva Bosne in Hercegovine iz vrst bošnjaškega in hrvaškega naroda, Šefik Džaferović in Željko Komšić, sta danes sprejela odločitev o sprožitvi postopka na mednarodnem sodišču proti Hrvaški zaradi gradnje mostu na polotok Pelješac. Predsedujoči predsedstvu BiH Milorad Dodik je napovedal, da bo blokiral odločitev.