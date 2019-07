Slovenski rokometaši zmagovito začeli SP do 21 let

Vigo, 16. julija - Slovenska rokometna reprezentanca je v prvem krogu skupinskega dela svetovnega prvenstva do 21 let v španskem Vigu premagala Tunizijo z 32:25 (17:14). Izbranci slovenskega selektorja Saše Prapotnika, nosilci zlatega odličja z lanskega evropskega prvenstva v Celju, se bodo v skupini A pomerili še z Japonci, Američani, Srbi in Španci.