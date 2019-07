Na grškem Kosu razbili mrežo tihotapcev migrantov

Atene, 16. julija - Policija je na grškem otoku Kos razbila veliko mednarodno mrežo tihotapcev ljudi. Prijeli so dva Grka in štiri tujce, ki so s trajekti tihotapili migrante s celinske Grčije na otok Kos. Tam so migranti dobili ponarejene potovalne dokumente in s čarterskimi poleti odpotovali v Zahodno Evropo, je danes sporočila grška policija.