Vlada zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje v kulturi

Ljubljana, 16. julija - Na današnjih seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrstila projekt Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnih zavodih s področja kulture. Projekt se bo izvajal v letu 2019, zanj pa so predvidena sredstva v višini 1,4 milijona evrov.