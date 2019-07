Newyorške borze uvodoma okoli izhodišč

New York, 16. julija - Indeksi na newyorških borzah so uvodoma ostali pri izhodiščnih vrednostih. Potem ko so v preteklem tednu indeksi na Wall Streetu v luči namigov prvega moža ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla o znižanju obrestnih mer dosegali rekorde, se vlagatelji po zdaj osredotočajo predvsem na četrtletne poslovne rezultate.