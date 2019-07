Ljubljanska borza: Krkine delnice ob pet odstotkov

Ljubljana, 16. julija - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so danes v povprečju padle za 1,64 odstotka. Največji padec med blue chipi so zabeležile Krkine delnice, ki so se ustavile 5,05 odstotka nižje kot v ponedeljek. Vlagatelji so danes ustvarili 700.720 evrov prometa, od tega največ z delnicami NLB.