Državna sekretarja na ogledu posavske namakalne infrastrukture

Krško, 16. julija - Državna sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša in Jože Podgoršek sta danes obiskala Posavje. V Leskovcu pri Krškem sta se udeležila sestanka o namakanju in potrebah po črpališčih, obiskala sta krško podjetje Evrosad, tamkajšnje vodno črpališče in nasade ter zelenjadarsko kmetijo Turk v Brodu pri Podbočju.