Začela se je prenova vodovoda na ORL kliniki

Ljubljana, 16. julija - Na kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (ORL) Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana poteka prenova vodovoda. Dela bodo potekala v več fazah, zaključena bodo predvidoma konec novembra. V UKC pričakujejo, da se bo zaradi del in posledično zaprtja prostorov obseg storitev v letošnjem letu lahko zmanjšal do petine.