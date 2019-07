Slovenski in hrvaški prevozniki za možnost prečkanja vseh mejnih prehodov

Ljubljana, 16. julija - Slovenski in hrvaški prevozniki morajo imeti možnost prečkanja vseh mejnih prehodov, ne glede na mesto naklada, sta prepričani vodstvi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in Hrvaške obrtne zbornice. Kot so izpostavili na OZS, je zaprtje mejnih prehodov politično vprašanje, posledica pa so visoki stroški za gospodarstvi obeh držav.