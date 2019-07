Odpoklic filetov inčunov s kožo, mariniranih s čilijem, in mariniranih filetov inčunov s kožo

Ljubljana, 16. julija - Podjetje E.Leclerc je iz prodaje odpoklicalo živili fileti inčunov s kožo, marinirani s čilijem, in marinirani fileti inčunov s kožo znamke Peche Ocean. Podjetje izvaja umik izdelka zaradi možne prisotnosti histamina v proizvodu, so sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Okužba, do katere pride zaradi zaužitja živila, okuženega s histaminom, se pokaže v pol ure do nekaj ur po zaužitju okužene jedi in se izrazi kot huda alergija. Običajni simptomi zajemajo rdečico, otekanje obraza, glavobol, vročico in slabo počutje, ki jih spremljajo prebavne motnje, so na svoji spletni strani zapisali pri podjetju E.Leclerc.

EAN koda fileta inčunov s kožo, mariniranega s čilijem, je 3564700491911 02, številka lota pa H129/118. EAN koda mariniranega fileta inčunov s kožo je 3564700491805 03, številka lota pa H129/155. Rok uporabe obeh izdelkov je 8. november 2019.

Kot so še zapisali pri podjetju E.Leclerc, sta bila izdelka naprodaj od 19. junija 2019 dalje. Stranke, ki so izdelek kupile, prosijo, da ga ne uživajo, temveč ga vrnejo nazaj v trgovino. Za morebitna dodatna vprašanja so kupcem na voljo na telefonski številki 01 42 04 267, so še zapisali pri podjetju.