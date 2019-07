V zrušenju zgradbe v Mumbaiju štirje mrtvi

New Delhi, 16. julija - V Mumbaiju se je danes zrušila štirinadstropna zgradba, pri čemer so umrli štirje ljudje, najmanj 12 je še vedno ujetih pod ruševinami. Osem poškodovanih so prepeljali v bolnišnice, reševalna akcija pa se nadaljuje. Nesreča se je zgodila v soseski Dongri, ki je bila ob nedavnem monsunskem deževju poplavljena.