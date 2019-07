Idrija, 16. julija - V Idriji in bližnji okolici se je tudi danes nadaljevala iskalna akcija za pogrešano 60-letno žensko pod vodstvom Policijske postaje Idrija. Žensko so dopoldan našli živo v gozdu na težko dostopnem terenu na območju Kobalovih planin, so sporočili s Policijske uprave (PU) Idrija.