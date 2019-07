Ministrstvo bo preverilo ustreznost opredelitve posilstva v zakonodaji

piše Polona Šega

Ljubljana, 17. julija - Pri pripravi morebitnih sprememb kazenskega zakonika bo ministrstvo za pravosodje preverilo tudi ustreznost ureditve kaznivega dejanja posilstva. Predlogi rešitev naj bi bili oblikovani še letos. A sprememb zakonika se ne gre lotevati na hitro in brez premisleka, saj lahko to v pravni sistem vnese negotovost, so za STA navedli na ministrstvu.