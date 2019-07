Po razpravi v Evropskem parlamentu von der Leynova še nima zagotovljene večine

Strasbourg, 16. julija - Evropski poslanci so današnji govor kandidatke za predsednico Evropske komisije Ursule von der Leyen sprejeli tako s pohvalami kot kritikami. V razpravi so jo podprli v Evropski ljudski stranki in liberalci (RE), socialdemokrati in konservativci so neodločeni, zeleni, levica in skrajna desnica pa z njenimi obljubami niso zadovoljni.