Barcelona predstavila ekipo za 2019/20, brez Blažiča

Barcelona, 16. julija - Košarkarski klub Barcelona je danes predstavil 14-člansko ekipo za sezono 2019/20, v kateri pa ni več Slovenca Jake Blažiča. Glavne nove okrepitve so Cory Higgins, Brandon Davies, Nikola Mirotić in Alex Abrines, od blaugrane pa se poleg Blažiča poslavljata še Kevin Seraphin in Chris Singleton, so zapisali na spletni strani kluba.