Predavanja v tujem jeziku dobra popotnica za izmenjavo študentov in profesorjev (tema)

Ljubljana, 16. julija - Ob razpravah o domnevno spornem uvajanju tujega jezika kot učnega jezika na slovenskih univerzah s predlogom novele zakona o visokem šolstvu so na univerzah za STA pojasnili, da so prav predavanja v tujem jeziku dobra popotnica izmenjavo tako študentov kot profesorjev. Predavanja v tujem jeziku so sicer prvenstveno namenjena tujim študentom.