OECD in Evropska komisija nadaljevali pregled slovenskega sistema javnega naročanja

Ljubljana, 16. julija - V Sloveniji se je v drugem tednu julija na drugi tovrstni misiji mudila skupina strokovnjakov iz Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropske komisije in nadaljevala s pregledom sistema javnega naročanja s ciljem njegovega izboljšanja. V delu misije je sodelovalo okoli 30 predstavnikov državnih in lokalnih ustanov.